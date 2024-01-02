"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين.. ويؤكد سقوط قتلى وجرحى

وقال الحزب في بيان "نعد جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة"، مشددًا على أن "هذه الجريمة لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب".