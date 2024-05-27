جثث متفحمة وأطفال بلا رؤوس.. جريمة شنيعة ولقطات مفزعة من "محرقة رفح"

المحرقة التي شهدها مخيم النازحين في المدينة الحدودية رفح قبل ساعات قليلة؛ أكدت بما لا يدع مجالًا للشك؛ أن إسرائيل تُمعن في إدارة ظهرها للمجتمع الدولي، والقوانين الدولية الإنسانية، وأنها غير عابئة بما يصدر عن المؤسسات الأممية والدولية ذائعة الصيت، التي ألزمتها بوقف إراقتها المستمرة للدماء في القطاع الجريح، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية للجوعى والمرضى الذين تهدمت بيوتهم.