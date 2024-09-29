لبنان.. مصرع 17 من عائلة واحدة في البقاع ولا صحة لانفجار في مرفأ بيروت

تسارعت وتيرة الأحداث في لبنان بشكل قوي اليوم؛ حيث استشهد 17 لبنانيًّا من عائلة واحدة إثر غارة جوية شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مزبود في البقاع الشمالي، بينما تستمرّ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
ولم تقتصر الغارات الإسرائيلية على البقاع، فقد استهدفت مناطق متعددة في لبنان، من بينها بلدة حبوش، وبلدة كوثرية الرز، وبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، إلى جانب غارات أخرى على بلدة حلبتا في البقاع الشمالي ومحيط مدينة الهرمل قرب الحدود السورية.
من جهة أخرى نفى رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت "عمر عيتاني" الأخبار المتداولة حول سماع دوي انفجار في المرفأ، موضحًا أن الحريق الذي شبّ كان خارج حرم المرفأ وبالقرب من خزانات الفيول.