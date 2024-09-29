لبنان.. مصرع 17 من عائلة واحدة في البقاع ولا صحة لانفجار في مرفأ بيروت

ولم تقتصر الغارات الإسرائيلية على البقاع، فقد استهدفت مناطق متعددة في لبنان، من بينها بلدة حبوش، وبلدة كوثرية الرز، وبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، إلى جانب غارات أخرى على بلدة حلبتا في البقاع الشمالي ومحيط مدينة الهرمل قرب الحدود السورية.