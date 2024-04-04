"ماكرون": ليس لديّ شك في أن روسيا ستستهدف بخبث أولمبياد باريس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الخميس": "ليس لديّ أدنى شك في أن تستهدف روسيا بخبث أولمبياد باريس هذا الصيف، خصوصًا من الناحية المعلوماتية"، وذلك في إجابة عن سؤال حول إمكانية روسيا استهداف الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو "تموز" المقبل في باريس.