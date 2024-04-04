"ماكرون": ليس لديّ شك في أن روسيا ستستهدف بخبث أولمبياد باريس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الخميس": "ليس لديّ أدنى شك في أن تستهدف روسيا بخبث أولمبياد باريس هذا الصيف، خصوصًا من الناحية المعلوماتية"، وذلك في إجابة عن سؤال حول إمكانية روسيا استهداف الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو "تموز" المقبل في باريس.
وأضاف "ماكرون: "أن روسيا تغذي يوميًّا فكرة أننا لا نستطيع القيام بهذا الأمر أو ذاك، وبالتالي هناك مخاطرة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتمثل تعليقاتُ الرئيس الفرنسي التي أدلى بها خلال حفل أقيم في باريس بمناسبة افتتاح المركز الأولمبي الجديد للألعاب المائية؛ أكبرَ اعتراف منه حتى الآن بالتهديدات الأجنبية لأمن الألعاب أو سلامة تنظيمها؛ إذ سيقام الأولمبياد وسط سياق عالمي معقد، مع الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي مع حركة "حماس" في غزة التي ستقوض الجهود الرامية إلى حماية الألعاب الأولمبية.