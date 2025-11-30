عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان لها، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، كما أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الأوقاف أن قوات الاحتلال تواصل فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، من خلال احتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية، في انتهاك مستمر لحرية العبادة وحرمة المسجد.