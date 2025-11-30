عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان لها، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، كما أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.