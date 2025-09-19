روسيا: فشل مجلس الأمن في وقف إراقة الدماء بغزة "مؤسف ومخيب للآمال"

في تطور جديد، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها العميق لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف يوقف العدوان وإراقة الدماء في قطاع غزة، ووصفت الموقف بأنه "مخيب للآمال".
وقالت الوزارة في بيان رسمي: "إن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف العدوان وإنهاء معاناة المدنيين لا يمكن إلا أن يثير الأسف وخيبة الأمل"، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي الواسع على مدينة غزة يثير قلقًا بالغًا، ويدل على عدم وجود رغبة حقيقية في التفاوض.
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية اليوم، أن "الهجوم أثار ذعرًا كبيرًا بين السكان المحليين الذين بقي منهم في المدينة قرابة مليون شخص"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة المقلقة ستؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين، وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً.
ويأتي ذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، رغم تأييد 14 عضوًا من أصل 15 داخل المجلس.