روسيا: فشل مجلس الأمن في وقف إراقة الدماء بغزة "مؤسف ومخيب للآمال"

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية اليوم، أن "الهجوم أثار ذعرًا كبيرًا بين السكان المحليين الذين بقي منهم في المدينة قرابة مليون شخص"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة المقلقة ستؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين، وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً.