بلينكن: ثلاث وحدات من الجيش الإسرائيلي تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية

ولم تحدد رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤولًا أمريكيًّا قال إنها وحدة مكونة من 500 رجل تتألف جزئيًّا من جنود متشددين في إشارة إلى "نيتساح يهودا".