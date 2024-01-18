باكستان ترد على طهران.. غارات جوية على شرق إيران

وأوضحت: "إن لباكستان جيشًا هو درعها، جيشًا لا يقبل الذلة ولا يرضى المهانة، وقائدًا لا يخشى أحدًا؛ قائد أقسم اليمين على حماية باكستان، ونذر نفسه وروحه لباكستان وشعب باكستان.. لكل من يفكر في المساس بأمن باكستان؛ لن نحذر، بل أصابعنا على الزناد".