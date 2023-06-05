"الطاقة الذرية" تكشف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

وقال "جروسي" في مؤتمر صحافي من العاصمة النمساوية فيينا، في أعقاب اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: "نسبة تخصيب اليورانيوم بلغت 60 في المئة، أي أكثر من 100 كيلوجرام، وربما تصل إلى 115 أو 116 كيلوجراماً، والكمية تزداد بنسب مختلفة من التخصيب"، وفقاً لـ"فرانس برس".