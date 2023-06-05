"الطاقة الذرية" تكشف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (الاثنين)، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة بلغ أكثر من 100 كيلوجرام.
وقال "جروسي" في مؤتمر صحافي من العاصمة النمساوية فيينا، في أعقاب اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: "نسبة تخصيب اليورانيوم بلغت 60 في المئة، أي أكثر من 100 كيلوجرام، وربما تصل إلى 115 أو 116 كيلوجراماً، والكمية تزداد بنسب مختلفة من التخصيب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأكد أن الوكالة حيادية ومهمتها إبلاغ المجتمع الدولي بالوقائع، من دون التدخل مع الحكومات.