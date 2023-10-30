موقع "والا" العبري: هجوم إسرائيلي على نتنياهو بأوصاف حادة.. دمية قماشية وتديره زوجته وغير مؤهل أخلاقيًّا وعقليًّا

وبيّن "والا" العبري أن المقاتلين متواجدون في غزة.. المشكلة هي أن المقاتلين في غزة يعرفون أيضًا أن رئيس الوزراء ينشغل، في أثناء قتالهم، بتشويه سمعة قادتهم تحت جُنح الليل. الرجل الذي كان ينبغي عليه منذ فترة طويلة أن يتحمل مسؤولية ما حدث هنا، في مناوبته؛ منخرط في إلقاء ذات المسؤولية على الجميع وتشغيل آلة السم القذرة الخاصة به كما لو كنا في حملة انتخابية".