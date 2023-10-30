موقع "والا" العبري: هجوم إسرائيلي على نتنياهو بأوصاف حادة.. دمية قماشية وتديره زوجته وغير مؤهل أخلاقيًّا وعقليًّا

هاجم موقع "والا" العبري رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وحمّله اللوم على ما جرى في "طوفان الأقصى"، وأشار إلى أن عليه الرحيل؛ فلا أحد يستطيع تحمل بقائه في منصبه خلال هذه المرحلة.
واعتبر الموقع في مقالته المنشورة، أن "الرجل" (بنيامين نتنياهو) كان من المفترض أن يتحمل مسؤولية ما جرى؛ ملمحًا إلى أنه يتحدث وكأنه في حملة انتخابية.. "لا نستطيع أن نتحمل نتنياهو في رئاسة البلاد في هذا الوقت. نتنياهو هو ببساطة غير مؤهل".
وتابع المقال أن إسرائيل في حالة حرب.. لكن ليس لديها رئيس وزراء؛ موضحًا أن الشخص الذي يرتدي القميص الأسود والذي يواصل ترديد الشعارات من ملقنه ليس رئيس وزراء؛ وإنما "صورة ظل أو رسم توضيحي أو فزاعة محشوة بالخرق تلعب دور رئيس الوزراء.. هذه الحقيقة تكشّفت لنا مؤخرًا؛ بنيامين نتنياهو غير مؤهل".
وأضاف: "إنه لا يتمتع باللياقة البدنية، وليس مؤهلًا من الناحية العقلية، وهو فاقد للأهلية الأخلاقية. وعليه إخلاء مقعده قبل مضيّ دقيقة واحدة".
وبيّن "والا" العبري أن المقاتلين متواجدون في غزة.. المشكلة هي أن المقاتلين في غزة يعرفون أيضًا أن رئيس الوزراء ينشغل، في أثناء قتالهم، بتشويه سمعة قادتهم تحت جُنح الليل. الرجل الذي كان ينبغي عليه منذ فترة طويلة أن يتحمل مسؤولية ما حدث هنا، في مناوبته؛ منخرط في إلقاء ذات المسؤولية على الجميع وتشغيل آلة السم القذرة الخاصة به كما لو كنا في حملة انتخابية".
وخلُص الموقع إلى أن بنيامين نتنياهو "دمية من خرق تديرها زوجته".