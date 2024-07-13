"كلام فارغ".. "حماس": غارة الاحتلال مجزرة جديدة وليست استهدافًا لـ"الضيف"

اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحديث عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيح.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: إن التقرير الذي بثّته إذاعة جيش الاحتلال، وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".
وأضاف أبو زهري لـ"رويترز": "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظلّ الدعم الأمريكي والصمت العالمي.. هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".
وأعلنت وزارةُ الصحة في قطاع غزة، السبت، استشهادَ 20 فلسطينيًّا على الأقلّ في غارة للاحتلال على مخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.
واستنكرت الوزارة في بيان: "مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين"، مشيرة إلى أن 20 شهيدًا، وأكثر من 90 مصابًا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "لا زالت هناك العديد من جثامين الضحايا متناثرة في الشوارع وتحت الركام وبين خيام النازحين لا يمكن الوصول إليها؛ بسبب حجم القصف الكبير الذي استهدف بها الاحتلال أماكن وخيام النازحين"، واصفًا ما حصل بأنه "مجزرة جديدة".
وأفاد جيش الاحتلال بأنه يحقق في تقارير من غزة عن استشهاد العشرات في غارات قرب خان يونس.