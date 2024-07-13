"كلام فارغ".. "حماس": غارة الاحتلال مجزرة جديدة وليست استهدافًا لـ"الضيف"

اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحديث عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيح.