فنزويلا تُقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بيرو

وجاء إعلان جيل بعد تصريحات لنظيره البيروفي خافيير غونزاليس أولاتشيا، حول الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، قائلًا: "إننا مجبرون على اتخاذ هذا القرار بعد التصريحات المتهورة لوزير خارجية بيرو والتي تتجاهل إرادة الشعب الفنزويلي ودستورنا".