مسلح يحتجز موظفين كرهائن في مطعم غرب باريس

وكان محتجز الرهائن المسلح بسكين والذي يعاني من اضطرابات إدمان المخدرات، معروفا لدى الشرطة. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المعلومات تشير إلى أن ابن صاحب مطعم "l'Olivier" في مدينة إيسي ليه مولينو بمنطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، هو من يحتجز عددا من العمال كرهائن منذ الساعة الواحدة ظهرا.