"كلماتنا جوفاء أمام معاناة الفلسطينيين".. وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من اتفاق سلام في غزة

وأكدت كوبر، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية قبل مؤتمر حزب العمال في ليفربول، أن العالم وصل إلى "لحظة حاسمة" لإنهاء الحرب، وأشارت إلى أن الرئيس ترامب ألمح إلى قرب التوصل إلى اتفاق، مما عزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "تغيير مسارها العسكري" في غزة، محذرة من أن الهجوم المتجدد على القطاع لن يعزز الأمن، بل سيعمق الأزمة الإنسانية.