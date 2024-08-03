مع تصاعد التوترات.. "السويد" تُغلق سفارتها وخطوط جوية تمدّد تعليق رحلاتها للبنان

وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراعٍ على مستوى المنطقة، أعلنت السويد، اليوم السبت، أنها ستغلق سفارتها في بيروت، بعدما دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان.
وأدّى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ والمسؤول عن إدارة عمليات "حزب الله" في جنوب لبنان فؤاد شكر؛ هذا الأسبوع، في ضربتَيْن اتُّهمت إسرائيل بتنفيذهما، إلى تفاقم التوترات الإقليمية.
وبحسب "الفرنسية"، قال وزير الخارجية توبياس بيلستروم؛ للإذاعة السويدية، "أصدرت وزارة الخارجية السويدية تعليمات لموظفيها بمغادرة بيروت والسفر إلى قبرص، كما أن الوزارة تخطّط لنقل سفارتها مؤقتاً"،
واتُّخذ القرار "مبدئياً لشهر أغسطس، لكنه قابل للتمديد بحسب الوضع الأمني".
وبحسب وزارة الخارجية، سافر ما يصل إلى 10 آلاف مواطن سويدي إلى لبنان هذا الصيف، في تحدٍ للتحذير من السفر إلى بيروت الصادر منذ أكتوبر 2023.
وتابع الوزير "أدعو السويديين في لبنان، إلى مغادرة البلاد بأيّ وسيلة ممكنة، طالما أنهم ما زالوا قادرين على ذلك".
من ناحية ثانية، أعلنت خطوط جوية عدة تمديد تعليق رحلاتها من والى لبنان؛ من بينها طيران "إير فرانس" و"ترانزافيا".
في الكويت، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، تعليق رحلاتها بدءاً من الأحد.
وفي هذه الأثناء، تواصل شركة طيران الشرق الأوسط رحلاتها مع إجراء تعديلات على مواعيد الرحلات، خصوصاً الرحلات الليلية.