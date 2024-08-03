مع تصاعد التوترات.. "السويد" تُغلق سفارتها وخطوط جوية تمدّد تعليق رحلاتها للبنان

وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراعٍ على مستوى المنطقة، أعلنت السويد، اليوم السبت، أنها ستغلق سفارتها في بيروت، بعدما دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان.