حان وقت نتنياهو.. "ليبرمان": الجنود يعانون الكوابيس والاقتصاد ينهار والشمال يحترق

شن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الاثنين، هجومًا حادًّا على حكومة رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها "غير شرعية"، وحان الوقت لاستبدالها بأخرى.
وقال ليبرمان إن "جنود جيش الاحتلال يعانون من الكوابيس، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار، والدبلوماسية تتآكل، والشمال يحترق، وإيران تسلح نفسها".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": "الحكومة غير الشرعية مستمرة وكأن شيئًا لم يحدث.. لقد حان الوقت لحكومة أخرى تعيد البلاد إلى المسار الصحيح لاستعادة الردع الإسرائيلي".
وفي ملف المفاوضات، شدد ليبرمان، على وجوب أن تتم المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين بعيدًا عن عدسات الكاميرات.
يأتي ذلك بينما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع سيتوجه الأسبوع المقبل إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الأسرى رغم محاولة اغتيال قيادي بارز في حماس.
وحسب "هآرتس" قدّر مصدر مطلع على الاتصالات مساء السبت، أنه إذا لم تقطع حماس المحادثات؛ فمن الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أمل ألا يعرقلها نتنياهو لدوافع سياسية.