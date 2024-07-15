حان وقت نتنياهو.. "ليبرمان": الجنود يعانون الكوابيس والاقتصاد ينهار والشمال يحترق

وحسب "هآرتس" قدّر مصدر مطلع على الاتصالات مساء السبت، أنه إذا لم تقطع حماس المحادثات؛ فمن الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أمل ألا يعرقلها نتنياهو لدوافع سياسية.