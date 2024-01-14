المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مائة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد القتلى والمفقودين والجرحى، بمن في ذلك أولئك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، وذلك في تقرير أصدره في اليوم الـ100 من الحرب في غزة.
قال المرصد الأورومتوسطي: إن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل "31.497" فلسطينيًّا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن "28.951" من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين؛ أي ما نسبته "92%" تقريبًا من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك "12.345" طفلًا، و"6.471" امرأة، بالإضافة إلى "295" عاملًا في المجال الصحي، و"41" من عناصر الدفاع المدني، و"113" صحافيًّا، فيما أصيب "61.079" بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.