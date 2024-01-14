المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مائة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح

قال المرصد الأورومتوسطي: إن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل "31.497" فلسطينيًّا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن "28.951" من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين؛ أي ما نسبته "92%" تقريبًا من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك "12.345" طفلًا، و"6.471" امرأة، بالإضافة إلى "295" عاملًا في المجال الصحي، و"41" من عناصر الدفاع المدني، و"113" صحافيًّا، فيما أصيب "61.079" بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.