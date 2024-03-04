"الحوثي" يعلن استهداف سفينة إسرائيلية وسفنًا حربية أمريكية بالبحرَيْن العربي والأحمر

وكانت شركة الأمن "أمبري" وهيئة عمليات التجارة البحرية (UKMTO) البريطانيتان قد أكدتا في وقت سابق وقوع الحادثة على بعد 91 ميلاً بحريًّا جنوب شرق عدن، وأن السفينة المستهدفة هي سفينة حاويات، ترفع علم ليبيريا، وتابعة لإسرائيل، في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي، إلا أن أيًّا من الوكالتين لم تكشفا عن اسمها، وفقًا لـ"العربية نت".