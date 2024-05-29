مقتل طفلة وإصابة 10 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس الأربعاء، مقتل طفلة وإصابة 10 أشخاص آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان إن القصف الإسرائيلي وقع في نحو الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء، من اتجاه الأراضي اللبنانية واستهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، مضيفة أن القصف أدى أيضًا لوقوع بعض الخسائر المادية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه دوى انفجاران بتلة نفوس في مدينة بانياس الساحلية، مما أدى إلى مقتل طفلة كحصيلة أولية وإصابة 20 آخرين، وفقًا للعربية نت.
ووفقًا للمصادر فإن الانفجارين نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي وآخر للدفاعات الجوية السورية، فيما قال المرصد السوري إن إسرائيل استهدفت مكتبًا في بانياس.
وقال المرصد إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعًا عسكريًا واحدًا على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، والتي يقول المرصد إن قوات تابعة لجماعة حزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية تنتشر ضمنها.
وأوضح أن إسرائيل استهدفت تجمعًا لشاحنات وقود لحزب الله في حمص، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من حزب الله في الغارة الإسرائيلية على حمص.
يُشار إلى أن منطقة الفرقلس تنتشر ضمنها قوات حزب الله وميليشيات إيرانية، ومنذ مطلع العام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفًا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري.
وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين بالإضافة إلى إصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة.