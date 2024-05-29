مقتل طفلة وإصابة 10 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية بسوريا

وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان إن القصف الإسرائيلي وقع في نحو الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء، من اتجاه الأراضي اللبنانية واستهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، مضيفة أن القصف أدى أيضًا لوقوع بعض الخسائر المادية.