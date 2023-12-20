"اليونيسف" تحذّر من وفاة عدد أكبر من أطفال غزة بسبب الحرمان والمرض

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم "الأربعاء"، من وفاة عدد أكبر من الأطفال في قطاع غزة في الأيام المقبلة؛ بسبب الحرمان والمرض.
وأوضحت "اليونيسف" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الأطفال النازحين حديثًا في جنوب قطاع غزة يحصلون على كميات من الماء أقلّ كثيرًا من المطلوب للبقاء على قيد الحياة.
وقالت: "لا يحصل الأطفال النازحون حديثًا في جنوب قطاع غزة، إلا على "1.5" إلى 2 لتر من الماء يوميًّا، وهو أقلّ بكثير من المتطلّبات الموصَى بها للبقاء على قيد الحياة".
وأضافت المنظمة: "وفقًا لمعايير الإغاثة الإنسانية، يبلغ الحدّ الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لترًا، بما في ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي. الحدّ الأدنى المقدَّر للبقاء على قيد الحياة فقط هو 3 لترات في اليوم".
وبيّنت "اليونيسف" أن نصف النازحين داخليًّا إلى مدينة رفح في جنوب غزة، من الأطفال.
ولفتت إلى أن الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة في غزة مسألة حياة أو موت.
وكان مئات الآلاف من النازحين، نصفهم تقريبًا من الأطفال؛ قد وصلوا إلى مدينة رفح منذ أوائل الشهر الحالي، وفي حاجة ماسّة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى.