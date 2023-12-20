"اليونيسف" تحذّر من وفاة عدد أكبر من أطفال غزة بسبب الحرمان والمرض

وقالت: "لا يحصل الأطفال النازحون حديثًا في جنوب قطاع غزة، إلا على "1.5" إلى 2 لتر من الماء يوميًّا، وهو أقلّ بكثير من المتطلّبات الموصَى بها للبقاء على قيد الحياة".