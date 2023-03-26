"جيش سوداني لا يتدخل في السياسة".. "البرهان" يتحدث عن إمرة السلطة المنتخبة

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة، مشدداً على السعي لبناء جيش سوداني ملتزم بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية.
ودعا "البرهان"، إلى أن "تكون القوات المسلحة في السودان بعيدة عن التدخلات السياسية".
وقال رئيس مجلس السيادة: "الإصلاح الأمني والعسكري في السودان عملية معقدة، لكنه لا يجب أن يخضع لأي أجندة سياسية".
وأضاف أثناء خطاب له في العاصمة السودانية الخرطوم: "نريد بناء قوات مسلحة بعيداً عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
واتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل، وذلك حسبما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية في وقت سابق من هذا الشهر.