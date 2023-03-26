"جيش سوداني لا يتدخل في السياسة".. "البرهان" يتحدث عن إمرة السلطة المنتخبة

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة، مشدداً على السعي لبناء جيش سوداني ملتزم بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية.