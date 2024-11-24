ما بين "بوتين" و"نتنياهو" وآخرين.. "واشنطن" تضرب بالعدالة عرض الحائط وتتماهى مع مصالحها

وعلى الرغم من هذه الازدواجية في التعامل مع قرارات "المحكمة" إلا أن الفعل الأمريكي -من ناحية أخرى- يتسق تمامًا مع الرعاية التي توليها واشنطن لتل أبيب، والدعم غير المحدود لها؛ فقد دعمت أمريكا حرب الإبادة الجماعية في غزة بمليارات الدولارات؛ إذ كشفت دراسة أجراها "معهد واتسون للشؤون العامة والدولية" أنه خلال عام واحد أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، والعمليات الأمريكية المتعلقة بها في المنطقة.