واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أفاد منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات اليوم الثلاثاء أفرادًا وكيانات مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني المعنية بالعمليات الإلكترونية.
وفي التفاصيل، تتوالى العقوبات الغربية ضد إيران عقب تصاعد الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
وقبل يومين أقر مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، ومن المقرر أن تصبح جزءًا من حزمة المساعدات الخارجية؛ ما يضع الإجراء في الطريق لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام، وفقًا لـ"العربية نت".
ومن شأن التشريع أن يوسع العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأمريكية الحالية، كما أنها ستوسع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، التي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة البترولية.
وتم تمرير التشريع الذي من المقرر أن يتم تضمينه في حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتوفير التمويل لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58، يوم السبت المقبل.
وتم التفاوض بشأن التشريع مسبقًا مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال البيت الأبيض إنه يدعمه.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنته بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل.
ودوت انفجارات في مدينة أصفهان بوسط إيران يوم الجمعة الماضي، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبدالرحيم موسوي إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من "الأجسام الطائرة"، فيما نشر التلفزيون الرسمي مقطعًا مصورًا قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.
وجاءت هذه التطورات الأخيرة بعد أيام قليلة من هجوم شنته إيران بمئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي، استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.