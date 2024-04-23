واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

وقبل يومين أقر مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، ومن المقرر أن تصبح جزءًا من حزمة المساعدات الخارجية؛ ما يضع الإجراء في الطريق لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام، وفقًا لـ"العربية نت".