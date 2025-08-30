روسيا تحشد 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا وسط تصاعد التوتر العسكري

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تصعيد خطير في الصراع مع روسيا، بعد تأكيدات أوكرانية بنشر موسكو نحو 100 ألف مقاتل على الحدود الشرقية، في وقت أعلنت فيه واشنطن تزويد كييف بصواريخ كروز بعيدة المدى، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
وفي خطاباته الأخيرة، أقر زيلينسكي بعجز بلاده عن استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا بالقوة العسكرية، مؤكداً أن الحل يمر عبر ضمانات أمنية غربية طويلة الأمد.
كما منح موسكو مهلة حتى مطلع سبتمبر لإبداء موقفها من الدعوة إلى لقاء ثنائي، ملوّحاً بخيارات بديلة إذا تجاهلت روسيا تلك المهلة.
من جانبها، شددت موسكو على أن أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني يجب أن يسبقه تحضير عبر خبراء، مع احتمال وجود وسيط مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو نزار بوش، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الكرملين لا ينوي تقديم تنازلات جوهرية ولن يتراجع عن أهداف عمليته العسكرية.
في المقابل، تواجه أوروبا معضلة معقدة بين تصاعد التهديدات الروسية والضغوط الاقتصادية الداخلية، فيما يعتبر خبراء أن تزويد أوكرانيا بالصواريخ الأميركية قد يشكل تصعيداً جديداً، ويزيد المخاوف من اتساع رقعة الحرب لتشمل مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو.