روسيا تحشد 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا وسط تصاعد التوتر العسكري

من جانبها، شددت موسكو على أن أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني يجب أن يسبقه تحضير عبر خبراء، مع احتمال وجود وسيط مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو نزار بوش، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الكرملين لا ينوي تقديم تنازلات جوهرية ولن يتراجع عن أهداف عمليته العسكرية.