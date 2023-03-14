انهيار "سيلكون فالي" يوجه ضربة قوية للأسهم العالمية.. والخسائر 465 مليار دولار

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، قال جون وودز، كبير مسؤولي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "كريدي سويس": "الأسواق المالية تسير على قشر بيض.. نحتاج حقًّا إلى معرفة التأثير الذي من المحتمل أن يُحدثه هذا على نطاقٍ أوسعَ في السوق بدقة.. إحساسي هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يتوقف مؤقتًا لأنني أعتقد أن الأزمة تتعلق -إلى حد كبير- بمخاطر السيولة".