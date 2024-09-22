جبهة لبنان.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن ضربات "حزب الله"

وتابع: "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت في الساعة 4:48 و5:10 في منطقة وادي يزرعيل، تم تحديد حوالى 20 قذيفة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظم القذائف، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".