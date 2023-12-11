انعدام الأمن ونجاح المقاومة.. 370 ألفًا يهجرون إسرائيل وتأثير مستقبلي سيئ على "ديموغرافيتها"

ومن غير الواضح ما إن كان هؤلاء سيعودون أم لا، حسب الصحيفة التي لفتت، في المقابل، إلى أن الحرب لم توقف الهجرة إلى إسرائيل؛ لكنها انخفضت 70% عن معدلها الطبيعي.