الرئيس الصومالي يوقع قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال

وكان إقليم أرض الصومال قد وقع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير (كانون الثاني) تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية إيجار، وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.