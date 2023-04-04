بعد حرق متطرفين لمدرسة دينية.. "التعاون الإسلامي" تدين العنف ضد المسلمين بالهند

أفادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأنها تابعت بقلق بالغ أعمال العنف والتخريب التي استهدفت المسلمين في عدة ولايات في الهند خلال طقوس رام نافامي، بما في ذلك حرق مدرسة دينية ومكتبتها على يد أحد الغوغاء من المتطرفين الهندوس في بيهار شريف في 31 مارس 2023م.
وأدانت الأمانة العامة للمنظمة أعمال العنف والتخريب الاستفزازية، والتي وصفتها بأنها تعد مظهرًا حيًا لتصاعد الإسلاموفوبيا والاستهداف الممنهج ضد المسلمين في الهند.
ودعت المنظمة السلطات الهندية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المحرضين على مثل هذه الأعمال ومرتكبيها، وضمان سلامة وأمن وحقوق وكرامة المسلمين في البلاد.