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4 مجازر جديدة للاحتلال ترفع حصيلة شهداء غزة إلى 38.983 والمصابين لـ89.727
آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.. وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم
ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدًا، و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38.983 شهيدًا، و89.727 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر وفق وكالة وفا للأنباء، أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.