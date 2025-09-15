إسبانيا تدعو لحظر إسرائيل رياضياً.. تحرك سياسي في مواجهة وحشيتها بغزة

وتسببت مظاهرات مؤيدة لفلسطين، شارك فيها نحو 100,000 شخص، في إلغاء المرحلة النهائية من سباق فويلتا إسبانيا، وسط اشتباكات مع الشرطة أسفرت عن إصابة 22 شرطياً واعتقال شخصين، وأعرب سانشيز، عن إعجابه العميق بالمتظاهرين السلميين، وأشاد بتحرك المجتمع الإسباني ضد الظلم، معتبراً أن أحداث مدريد يجب أن تدفع العالم لإعادة تقييم مشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية، لكنه أكد رفض حكومته لأي أعمال عنف، محاولاً التوفيق بين دعم الاحتجاجات والحفاظ على النظام العام، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.