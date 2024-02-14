محكمة فرنسية تحكم بسجن "ساركوزي" في قضية "بيغماليون"

وتنتظر ساركوزي قضايا أخرى، فقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.