الأمم المتحدة: 127 مدنيًّا قُتلوا في لبنان بضربات إسرائيلية رغم الهدنة

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 127 مدنيًا قُتلوا في لبنان جرّاء ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي، منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو عام، داعيًا إلى إجراء تحقيقات واحترام الهدنة.
وأوضح المتحدث باسم المكتب، ثامين الخيطان، خلال إحاطة صحفية في جنيف، أن مرور عام تقريبًا على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يمنع استمرار الهجمات الإسرائيلية، التي أدت إلى سقوط ضحايا وتدمير منشآت مدنية، إلى جانب صدور تهديدات مقلقة بشن هجوم أوسع وأكثر كثافة.
وأضاف أن الأرقام المعلنة تستند إلى حالات تم التحقق منها وفق منهجية المكتب الصارمة، مرجّحًا أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أعلى.
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، بمقتل 331 شخصًا منذ بدء الهدنة، وإصابة 945 آخرين.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من مقتل القائد العسكري في "حزب الله"، علي الطباطبائي، وأربعة آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.