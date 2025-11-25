الأمم المتحدة: 127 مدنيًّا قُتلوا في لبنان بضربات إسرائيلية رغم الهدنة

وأوضح المتحدث باسم المكتب، ثامين الخيطان، خلال إحاطة صحفية في جنيف، أن مرور عام تقريبًا على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يمنع استمرار الهجمات الإسرائيلية، التي أدت إلى سقوط ضحايا وتدمير منشآت مدنية، إلى جانب صدور تهديدات مقلقة بشن هجوم أوسع وأكثر كثافة.