وزير إسرائيلي: وضع قطاع غزة اليوم سيدفع مئات الآلاف نحو الرحيل

وأضاف "بن غفير" في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية بشأن خطة اليوم التالي ومستقبل القطاع: "أنا أشجع الهجرة الطوعية. أعتقد أن مئات الآلاف من سكان القطاع سيجمعون أغراضهم، ويغادرون على ضوء ما يبدو عليه اليوم قطاع غزة".