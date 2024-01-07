وزير إسرائيلي: وضع قطاع غزة اليوم سيدفع مئات الآلاف نحو الرحيل

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم (الأحد): "إن وضع قطاع غزة اليوم سيدفع مئات الآلاف نحو الرحيل".
وأضاف "بن غفير" في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية بشأن خطة اليوم التالي ومستقبل القطاع: "أنا أشجع الهجرة الطوعية. أعتقد أن مئات الآلاف من سكان القطاع سيجمعون أغراضهم، ويغادرون على ضوء ما يبدو عليه اليوم قطاع غزة".
وتابع: "إنني أحاول إقناع زملائي في الكابنيت والحكومة بتجربة تنفيذ خطوة كهذه، دعونا نتوجه إلى عواصم في العالم. دعونا نسمح بخطوة كهذه، وهي بالمناسبة ستسمح لنا بإعادة سكان الغلاف، وسكان المستوطنات بئيري وكفار عزّا".