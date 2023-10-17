بعد فاجعة مستشفى المعمداني.. عباس يلغي اجتماعه مع بايدن ويعلن الحداد 3 أيام

قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعًا كان مقررًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة اليوم الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.