استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمخيمات وسط قطاع غزة، وقد طال القصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، وذلك بعد ساعات من تهجير الاحتلال الإسرائيلي لنحو ٦٠ ألف فلسطيني من مخيم البريج تحت وطأة القصف المكثف.