ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية في دمشق إلى 13 شخصاً بينهم مستشارون إيرانيون

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق الأحد بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 12 شخصاً، هم المستشارون الإيرانيون الخمسة وسبعة من المقاتلين الموالين لطهران، وهم أربعة سوريين ولبنانيان وعراقي، فيما أعلن بعد ذلك وفاة "عامل مدني من الجنسية السورية" متأثراً بجروحه.