فلسطين تدين بشدة "تدني رد الفعل الدولي والأمريكي تجاه انتهاكات الاحتلال"

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم: إن هذه الممارسات تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وبقائها مشتعلة وإغراقها في دوامة من العنف، كسياسة رسمية تهدف إلى استبعاد أية تهدئة وتخريبها وضرب أي مناخات استقرار تؤدي إلى إحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، حتى تتمكّن دول الاحتلال من تنفيذ برامجها الاستعمارية العنصرية في إبدال التهدئة والحلول السياسية للصراع بعنجهية القوة وغطرستها.