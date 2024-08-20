نجلُ أحد رهائن الاحتلال القتلى مهاجمًا نتنياهو: ضحى بهم للبقاء حيًّا وسيدفع الثمن

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه "في عملية مشتركة نُفّذت الليلة الماضية، تَمَكّن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام من انتشال جثامين ياغيف بوختشاف، وألكسندر دنتسيغ، وأفراهام موندر، ويورام متسغر، وناداف بوبلول وحاييم بيري من منطقة خانيونس".