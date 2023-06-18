مع بدء سرَيان هدنة الـ3 أيام.. هدوء في الخرطوم بعد وساطة سعودية أمريكية

وقال هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني: إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين، وأجبر الصراع أكثر من 2.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان، وإلى دول مجاورة.