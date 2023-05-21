الناطق باسم العملية السياسية في السودان: اتفاق جدة خطوة نحو إيقاف الحرب

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، اليوم الأحد: إن اتفاق جدة لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، هو "خطوة مهمة لإيقاف الحرب".