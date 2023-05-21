الناطق باسم العملية السياسية في السودان: اتفاق جدة خطوة نحو إيقاف الحرب

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، اليوم الأحد: إن اتفاق جدة لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، هو "خطوة مهمة لإيقاف الحرب".
وأكد "يوسف"، ضرورة التزام القوات المسلحة والدعم السريع بنصوص الاتفاق، بما يخفف المعاناة عن الناس، وأيضًا أن تتوفر الإرادة اللازمة لتطويره لوقف دائم لإطلاق النار.
كما تقدم الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على وقوفهما بجانب السودان في هذه المحنة وتسخيرهما للجهود من أجل الوصول لهذا الاتفاق.
وثمن في الوقت ذاته الجهود الإقليمية والدولية التي ساعدت في تحقيق هذه الخطوة وحشد الدعم الإنساني لمعالجة الأوضاع التي خلفتها الحرب.