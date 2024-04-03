فلسطين تجدد طلبها إلى الأمم المتحدة للحصول على عضويتها

ولم تنجح السلطة الفلسطينية في سبتمبر 2011، في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة كدولة عضو مستقلة، وبعد مرور عام، قررت الأمم المتحدة تغيير وضع السلطة الفلسطينية من "كيان مراقب غير عضو" إلى "دولة مراقبة غير عضو"، على غرار الفاتيكان.