"رويترز": أمريكا ستطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

ذكرت "رويترز" اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.
ونصت مسودة القرار، الذي اطلعت عليه "رويترز"، على أن شن هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين، وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة.
ويدعو مشروع القرار إلى عدم المضي قُدمًا في شن هجوم بري كبير على مدينة رفح في ظل الظروف الراهنة.
وسيندد المشروع بهجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.
من جانبهم، بيَّن دبلوماسيون أن من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة سيُطرح للتصويت ومتى؟