السودان.. زيادةٌ أخرى في أسعار البنزين والديزل

ارتفعت أسعار البنزين في السودان اليوم السبت، بواقع 90 جنيهًا سودانيًّا للتر، لتصل إلى 760 جنيهًا (1.34 دولار) للتر. كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيهًا للتر؛ وفق ما أعلنته وزارة النفط السودانية.
وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.
ووصلت معدلات التضخم في السودان -وفق "سكاي نيوز عربية"- لمستويات قياسية؛ لكنها بدأت في التراجع مؤخرًا؛ حيث سجل معدل التضخم السنوي في البلاد خلال يونيو الماضي 148.88%، مقابل 192.21% في مايو.
وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضًا من شح حاد في العملة الصعبة.
ويبلغ سعر صرف الجنيه السوداني الرسمي في الوقت الحالي نحو 456 جنيهًا للدولار الواحد.