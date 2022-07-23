السودان.. زيادةٌ أخرى في أسعار البنزين والديزل

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضًا من شح حاد في العملة الصعبة.