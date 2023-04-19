وصول الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع، في وقت سابق اليوم، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم؛ تمهيدًا لتسليمهم إلى السلطات المصرية، موضحة أن الجنود المصريين بصحة جيدة ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك؛ وفقًا للأوضاع التي تمرّ بها البلاد.