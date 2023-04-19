وصول الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة

وصل الجنود المصريون المحتجزون في السودان، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة.
وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع، في وقت سابق اليوم، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم؛ تمهيدًا لتسليمهم إلى السلطات المصرية، موضحة أن الجنود المصريين بصحة جيدة ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك؛ وفقًا للأوضاع التي تمرّ بها البلاد.
وتواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، رغم الاتفاق على هدنة بوساطة دولية كان يفترض أن يلتزم بها الطرفان لمدة 24 ساعة، إلا أن دوي الانفجارات وأزيز الرصاص ما زالا مستمرّين في الخرطوم.
وسُمع دويّ انفجارات وإطلاق رصاص بمطار الخرطوم ومحيط القيادة العامة بالعاصمة ذاتها، ودفع تواصل الاشتباكات بين الجانبين إلى الاستعداد لإجلاء مواطنيها، لتكون بذلك أول دولة تعلن عن خطط من هذا القبيل.
وأصدر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بيانين تبادلا فيهما الاتهامات بعدم احترام وقف إطلاق النار، وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة: إنها ستواصل عملياتها لتأمين العاصمة والمناطق الأخرى.
واتهم الجيش قوات الدعم بعدم الالتزام بالهدنة، ولاسيما في محيط القيادة العامة للقوات المسّلحة ومطار الخرطوم؛ حيث نّفذت وحدات الجيش طلعات جوية لإسكات نيران مصفحات القوات في العاصمة.