اليوم الـ 215 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

واصلت آلة القتل الإسرائيلية حصدها أرواح الفلسطينيين في غزة لليوم الـ 215 على التوالي.
واستُشهد، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثّف على مناطق مختلفة من القطاع.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 35 مواطناً، وإصابة 129 آخرين بجروحٍ مختلفة، في مدينة رفح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفق وكالة وفا للأنباء، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، من جرّاء استهداف مدفعية جيش الاحتلال بقذيفة الطابق الأخير في برج قشطة -وسط رفح- جنوب قطاع غزة، كما استُشهد مواطن، وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مدينة رفح.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق مدينة رفح- جنوب القطاع، ووصلت إصابتان إلى المستشفى الكويتي التخصصي، من جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين- غرب معبر رفح.
وارتقت شهيدتان، وعددٌ من الإصابات، في قصف الاحتلال المدفعي بلدة خزاعة- شرق مدينة خان يونس، كما استهدفت مدفعية الاحتلال ومروحياته المنطقة الشرقية من حي الزيتون- جنوب شرق مدينة غزة، ومنطقة المغراقة- وسط القطاع، وسط إطلاق نارٍ كثيفٍ من آليات الجيش في محور مفرق الشهداء "نتساريم".