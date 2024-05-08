اليوم الـ 215 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

وارتقت شهيدتان، وعددٌ من الإصابات، في قصف الاحتلال المدفعي بلدة خزاعة- شرق مدينة خان يونس، كما استهدفت مدفعية الاحتلال ومروحياته المنطقة الشرقية من حي الزيتون- جنوب شرق مدينة غزة، ومنطقة المغراقة- وسط القطاع، وسط إطلاق نارٍ كثيفٍ من آليات الجيش في محور مفرق الشهداء "نتساريم".