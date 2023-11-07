"حرب غزة تؤثّر على تماسك المجتمع البريطاني".. واجتماع طارئ للحكومة لبحثه

أعلن متحدثُ باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم "الثلاثاء"؛ أن الحكومة ستعقد اجتماعًا طارئًا لتناول تأثير الحرب بين إسرائيل و"حماس" على التماسك المجتمعي في بريطانيا؛ وفقًا لـ"رويترز".
وشهدت العاصمةُ البريطانية مظاهرات حاشدة على مدار الأسابيع الماضية، رفع المتظاهرون فيها لافتات كُتب عليها: "الحرية لفلسطين"، وهتفوا: "أوقفوا إطلاق النار الآن"، و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطين".
وتؤيد بريطانيا حقَّ إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"، ولم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وعارضت أمس مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار.