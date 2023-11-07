"حرب غزة تؤثّر على تماسك المجتمع البريطاني".. واجتماع طارئ للحكومة لبحثه

أعلن متحدثُ باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم "الثلاثاء"؛ أن الحكومة ستعقد اجتماعًا طارئًا لتناول تأثير الحرب بين إسرائيل و"حماس" على التماسك المجتمعي في بريطانيا؛ وفقًا لـ"رويترز".