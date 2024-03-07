البديوي: بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة دليل على عدم احترام إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية

وأكد التزامَ وتأكيد دعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني، للوصول لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترَف بها دوليًّا على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.