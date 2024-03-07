البديوي: بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة دليل على عدم احترام إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين، لقرار الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقال إن هذا القرار يُثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية؛ معتبرًا ذلك محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس.
وأضاف الأمين العام: "إن هذه القرارات الاستيطانية الإسرائيلية تؤجج حالة الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها".
وأكد التزامَ وتأكيد دعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني، للوصول لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترَف بها دوليًّا على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.