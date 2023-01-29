سوريا.. طائرات مجهولة تقصف شاحنات تبريد شرقي دير الزور

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، 26 يناير، إلى وصول شاحنات تبريد إلى المربع الأمني في الميادين بريف دير الزور الشرقي ضمن منطقة غرب الفرات، يوم الثلاثاء 24 يناير، وتم تفريغها في مستودعات تابعة لميليشيا فاطميون الأفغانية في المنطقة هناك.