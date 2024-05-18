الوضع مأساوي.. "الأمم المتحدة" تعلنها صراحة: لم يبقَ شيءٌ لتوزيعه في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، السبت، أنه لم يبقَ شيءٌ تقريباً لتوزيعه في قطاع غزة، مشيراً إلى سوء وضع المياه والصرف الصحي في القطاع.
وكتب "أوتشا"؛ عبر حسابه في منصة "إكس": "لم يبقَ شيءٌ تقريباً لتوزيعه في قطاع غزة.. وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات، لا يمكن للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم".
يأتي ذلك وفق "روسيا اليوم"، بينما تواصل قوات الاحتلال منذ أسبوعين تقريباً، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، إضافة إلى إغلاق معبر رفح.
ويعمد المستوطنون بشكلٍ مستمرٍ، إلى اعتراض طريق شاحنات المساعدات والسطو عليها وإتلاف محتوياتها؛ لمنع وصولها إلى الفلسطينيين.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 225، وسط تحذيراتٍ من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتواصل المعارك في محاور عدة، ولا سيما في جباليا- شمال القطاع، وشرق رفح وجنوبها، في ظل استمرار القصف الكثيف.