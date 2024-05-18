الوضع مأساوي.. "الأمم المتحدة" تعلنها صراحة: لم يبقَ شيءٌ لتوزيعه في غزة

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 225، وسط تحذيراتٍ من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتواصل المعارك في محاور عدة، ولا سيما في جباليا- شمال القطاع، وشرق رفح وجنوبها، في ظل استمرار القصف الكثيف.